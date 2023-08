Spaccio in Val Bisagno, altri tre giovani nei guai

La notte scorsa i carabinieri del comando provinciale genovese hanno 'pizzicato' tre spacciatori in Val Bisagno, in via Struppa. Anche qualche giorno fa c'era stata una denuncia a Molassana, in via San Felice, a pochi chilometri di distanza.

I militari, durante un servizio mirato, hanno sorpreso i giovani, tre senegalesi di età compresa tra i 18 e i 24 anni, con circa 80 grammi di hashish e la somma di 250 euro, risultata il provento dell'attività illecita.

Droga e denaro sono stati sequestrati mentre i tre uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova per detenzione di sostanze stupefacenti.