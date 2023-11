Appartamento in fiamme, vigili del fuoco al lavoro e strada chiusa

Intervento dei vigili del fuoco in via Baroni, una traversa di via Cecchi alla Foce, per l'incendio divampato in un appartamento intorno alle ore 13 di sabato 25 novembre 2023.

Il comando provinciale dei pompieri conferma di essere sul posto e di essere al lavoro per spegnere le fiamme. La polizia locale alle 14 ha chiuso via Finocchiaro Aprile per agevolare l'intervento. Presente sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca Genovese.

Notizia in aggiornamento