Ponte tra Uscio e Avegno, quando chiude la provinciale

Procedono i lavori sulla strada provinciale 333 di Uscio, tra i km 7+800 e km 7+900 nel Comune di Avegno.

Dopo l'eliminazione della soletta adiacente al ponte ottocentesco e la successiva rimozione della trave cassone in acciaio a metà gennaio, ora il cronoprogramma prevede il varo dell'impalcato.

I lavori obbligano alla chiusura alla circolazione veicolare, nel tratto indicato, per un periodo continuato da sabato 3 febbraio alle ore 8 fino a domenica 4 febbraio alle ore 18; soltanto l’installazione della gru semovente prevede tre ore sia per il posizionamento sia per la rimozione.

Il consigliere delegato alla viabilità della Città Metropolitana di Genova, Franco Senarega comunica: “Siamo consapevoli del disagio, comunque necessario per realizzare un'opera indispensabile per la sicurezza della provinciale, ma è stato anche richiesto ad Amt di garantire un ulteriore servizio di collegamento straordinario tra Uscio e Recco, sfruttando la strada provinciale 71 del monte Cornua, che effettuerà due coppie di corse per ogni giornata di chiusura.”

Si invitano pertanto gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi.