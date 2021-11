Ubriachi lanciano una bottiglia di vetro contro il parabrezza di un bus

Due giovani 18enni originari della Tunisia sono stati denunciati dalla Polizia per il reato di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio in concorso.

Gli agenti di una volante sono intervenuti in piazza Verdi a Brignole, intorno alle 21:15, in soccorso di un autista dell'Amt che aveva chiamato le forze dell'ordine.

I due giovani, ubriachi, avevano danneggiato il parabrezza dell’autobus che stava guidando lanciandogli contro una bottiglia di vetro. I poliziotti, dopo aver bloccato i due giovani, hanno constatato con un responsabile dell’azienda che l’autobus, a causa del danno, non era più idoneo al servizio. I due ragazzi, entrambi presenti in Italia in maniera irregolare, sono stati anche sanzionati per ubriachezza.