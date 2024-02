Tunnel Fontanabuona: concluso iter regionale, a breve il via ai lavori

"Si è concluso l'iter regionale per l'avvio ai lavori per il tunnel della val Fontanabuona, che collegherà l'autostrada A12 con l'entroterra del Tigullio". Lo dice in una nota Sandro Garibaldi, consigliere regionale della Lega in Regione.

"Un tracciato - ricorda Garibaldi - quasi completamente sotterraneo. La documentazione è stata inviata a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove comincerà l'iter per l'approvazione definitiva di via e la valutazione d'impatto ambientale per poi iniziare i lavori".

"Un'opera strategica per il Tigullio e la Liguria e di cui ho seguito da vicino tutto l'iter insieme al vice ministro Edoardo Rixi. Mi auguro che questa infrastruttura possa partire nel più breve tempo possibile", conclude Garibaldi.