Paga per l'assicurazione del motorino, ma la polizza è falsa

I carabinieri di Bargagli e Quarto hanno denunciato, in due distinte indagini, tre truffatori che agivano online.

Nel primo caso un 66enne si era rivolto alle forze dell'ordine perché aveva versato 370 euro per l'assicurazione del motorino, la polizza si era però rivelata falsa, al termine di indagine è scattata la denuncia per truffa in concorso nei confronti di due uomini di 30 e 50 anni, entrambi residenti a Napoli.

Nel secondo, invece, i carabinieri di Quarto hanno denunciato un 20enne residente nel casertano per truffa. Il giovane aveva indotto in errore un impiegato genovese di 50 anni rubandogli le credenziali di accesso all'home banking per poi far sparire tremila euro dal conto corrente.