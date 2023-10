La nuova truffa, che circola su Whatsapp

Continua a circolare su Whatsapp questo messaggio, che arriva da un numero sconosciuto: "Ciao mamma, il cellulare è rotto. Questo è il mio nuovo numero di cellulare. Mi mandi un messaggio su Whatsapp?".

La polizia postale ribadisce che in genere si tratta di una truffa e di non rispondere o linkare, fornendo dati personali, ma di bloccare il numero, dopo le opportune verifiche. Questi messaggi hanno come scopo le richieste di denaro, di ricarica a carta prepagate o di informazioni per accedere ai conti correnti.

In caso di dubbi è possibile consultare il sito commissariatodips.it/profilo/commissariato-di-ps-on-line/index.html dove trovare anche uno spazio dedicato ai consigli e un'area per le segnalazioni.