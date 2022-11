Acquista ricambi auto su internet, truffato

I carabinieri della stazione di Torriglia, a seguito di accertamenti, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per truffa aggravata in concorso due italiani rispettivamente di 20 e 30 anni, entrambi con pregiudizi di polizia.

I due avevano messo in vendita fittiziamente su un sito internet pezzi di ricambio per auto, riuscendo a farsi accreditare dalla vittima la somma di 350 euro su carta Postepay.