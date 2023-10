Trovato morto il fungaiolo disperso nei boschi

Un fungaiolo è stato trovato morto a Torriglia, in località Costa Fontana.

L'uomo, 65 anni, era andato in cerca di funghi ieri, lunedì 2 ottobre, ma non aveva mai fatto ritorno a casa, per questo erano scattati i soccorsi.

Oggi infine, intorno a mezzogiorno, è stato trovato il suo corpo senza vita nei boschi di Torriglia. L'uomo è probabilmente morto cadendo in un dirupo.

Sul posto il soccorso alpino Cnsas, i carabinieri e la Croce Rossa di Torriglia con l'automedica Golf 3. Purtroppo vani i soccorsi: il suo cuore aveva già smesso di battere.