Tempesta mattutina: rami spezzati, moto a terra e persiane divelte

Rami spezzati, dehors spazzati via, persiane e ringhiere divelte, moto e scooter gettati a terra e diversi oggetti portati via da terrazzi e balconi. Questi gli effetti di quello che, forse, è stato un downburst, mentre molti cittadini hanno parlato di una vera e propria tromba d'aria, e che si è abbattuto intorno alle ore 7:30 tra Sampierdarena, Cornigliano e parte della Valpolcevera, durante un temporale.

La spiegazione di Arpal

In attesa di saperne di più sull'esatto fenomeno meteorologico, sono state decine le chiamate ricevute dai vigili del fuoco da diverse zone dei quartieri. Secondo quanto riferito da Arpal a Genova Today si è trattato di "intense raffiche in seno al rapido passaggio temporalesco", al momento risulta difficile stabilire se sia stato effettivamente un downburst o altro perché non ci sono immagini del fenomeno in atto, durato pochi minuti.

Cos'è il downburst

Il downburst, definito anche come raffica discendente, è un fenomeno meteorologico consistente in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. Le folate possono raggiungere velocità elevate, prossime o superiori ai 100 km/h.

Le zone coinvolte

Le zone più colpite, ma non le uniche: via Cantore, via Fillak, via Carrea, via dei Landi, corso Martinetti, piazza Barabino, Caveri, via GB Monti, Fiumara, corso Belvedere, corso Magellano, ma anche Certosa, Campi, via Perlasca e Argine Polcevera. Fortunatamente non si registrano feriti.

Circolazione ferroviaria sospesa

Disagi anche per i treni: il maltempo ha causato danni e sono dovuti intervenire i tecnici di Rfi: alle 7:45 sulla linea Genova Sampierdarena-Ovada la circolazione ferroviaria è stata sospesa in prossimità di Borzoli. La circolazione è tornata regolare solo intorno alle ore 10, ci sono stati ritardi e cancellazioni, problemi che si sono aggiunti a quelli causati dallo sciopero.

Cagnolino impaurito dal temporale fugge in autostrada

Tra gli episodi di cronaca della mattina legati al maltempo anche un cagnolino salvato in autostrada da alcuni operai. L'animale, probabilmente spaventato dal temporale, era fuggito dalla propria padrona ed è stato notato in una galleria tra Rapallo e Lavagna da alcuni automobilisti che hanno lanciato l'allarme. L'animale è stato poi recuperato dalla Croce Gialla.