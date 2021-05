Paura sul treno, pantografo si stacca e distrugge il finestrino

Paura giovedì mattina sul treno 12113 partito all’alba da Acqui Terme: il pantografo che alimenta il regionale si è staccato dai cavi, ed è caduto distruggendo il finestrino.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il vetro è andato in mille pezzi e il treno si è necessariamente dovuto fermare. Come racconta Giorgio Orsolino, che per primo ha denunciato il fatto diffondendo la foto sul gruppo Facebook “Pendolari Acqui Terme - Comitato difesa trasporti Valle Stura”, «siamo prima di Spd, altezza Ansaldo, su uno scambio di più binari. Si aspettano i soccorsi».

I passeggeri del treno, una volta raggiunta la stazione più vicina, dovranno quindi raggiungere le loro destinazioni in altro modo. La circolazione dei treni non risulta sospesa, almeno stando all’infomobilità di Trenitalia.