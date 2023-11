Treni in ritardo e circolazione rallentata a causa di un guasto

Treni in ritardo e circolazione ferroviaria rallentata dalle ore 13:20 di giovedì 2 novembre 2023 sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino. Disagi causati "da un guasto a un treno di altra impresa tra San Quirico e Mignanego" spiega Trenitalia.

Intorno alle ore 15 viene segnalato che la circolazione dei treni è ancora rallentata. In direzione Milano e Torino è regolata tramite l'utilizzo di un unico binario e che quella in direzione Genova è regolata tramite l'instradamento sul percorso alternativo via Busalla.

I treni alta velocità, intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a venti minuti. I treni Regionali, inoltre, possono subire limitazioni di percorso.