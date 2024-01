Minaccia di lanciarsi dal ponte della ferrovia, salvato

Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 20 gennaio 2024 a Zoagli per via di un uomo, che per oltre un'ora ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal ponte ferroviario in piazza XXVII Dicembre.

Poco prima delle 18.30 sono intervenuti sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, l'automedica Tango 2, un'ambulanza della Croce Bianca di Rapallo e la polizia ferroviaria.

Mentre i vigili del fuoco, per precauzione, stendevano i teli per attutire un'eventuale caduta, sono iniziati i negoziati per tentare di convincere l'uomo a scendere dal ponte della ferrovia.

Fortunatamente l'aspirante suicida ha deciso di desistere dal commettere gesti estremi ed è stato accompagnato per accertamenti in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna.

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per consentire i soccorsi e diversi treni hanno accumulato ritardo.