Caos in via Sardorella per un cantiere non segnalato, Campora: "Colpa di un'impresa subappaltatrice"

Traffico caotico in Valpolcevera venerdì scorso a causa di un cantiere non segnalato in via Sardorella che ha intasato non solo Bolzaneto ma anche tutta l'alta vallata, compresi i comuni dell'entroterra: l'argomento è finito in consiglio comunale con un'interrogazione del consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua.

"I disagi legati al traffico erano dovuti a un’impresa subappaltatrice che svolgeva lavori per Ireti e non ha applicato le direttive prescritte dal direttore dei lavori e contenute nella relativa ordinanza. Aumenteremo i controlli": così ha risposto l'assessore alla Viabilità Matteo Campora.

“Dopo la nostra verifica abbiamo ricevuto assicurazioni da Ireti che, dopo l’accaduto, i lavori sarebbero stati portati avanti secondo le prescrizioni dell’ordinanza le cui indicazioni non sono state inizialmente rispettate, causando un aumento del traffico che è presto diventato insostenibile”, ha puntualizzato Campora, aggiungendo inoltre di avere invitato l'azienda ad applicare nei confronti della ditta responsabile del cantiere tutte le penali del caso. Soprattutto in una zona come la Valpolcevera in cui, negli ultimi tempi, il Comune ha notato un aumento del traffico nelle ore mattutine e serali.

"A questo proposito – ha aggiunto l’assessore – ho promosso un incontro con i sindaci di Sant’Olcese, di Serra Riccò e dell’hinterland, alla presenza anche del consigliere della Città Metropolitana a cui verrà affidata la delega alla viabilità, per individuare insieme le possibili soluzioni con cui diminuire i disagi. Infine, per quanto riguarda l’impalcato dopo la galleria i lavori sullo stesso sono stati inseriti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici per superare il problema del restringimento della carreggiata".