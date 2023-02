Torre piloti, Bucci: "Posate le prime fondazioni"

"Nell'area del Waterfront di Levante si lavora per la costruzione della nuova Torre Piloti. In questi giorni è in corso la posa delle prime fondazioni della palazzina che accoglierà le attività del corpo piloti". Ad annunciarlo sui suoi profili social è stato il sindaco di Genova, Marco Bucci, nella giornata di giovedì 23 febbraio 2023.

"Inoltre proseguono le operazioni di consolidamento e di rinforzo delle banchine. Interventi necessari - conclude Bucci - per la realizzazione della nuova struttura, presto Genova ritroverà la sua Torre Piloti a quasi dieci anni di distanza da una tragedia, che ha segnato in modo indelebile la nostra città".

Il nuovo edificio andrà a sostituire la torre piloti, urtata dalla nave cargo Jolly Nero in manovra e crollata il 7 maggio 2013, portando con sé nove vite. Lo scorso gennaio si è tenuta l'ultima udienza del processo bis sulla costruzione e la collocazione dell'infrastruttura, nato grazie alla madre di una delle vittime (Giuseppe Tusa) che si era opposta alla richiesta di archiviazione, quando il filone principale sul crollo era arrivato già alla sentenza definitiva.

La nuova struttura, realizzata in base al progetto donato dallo Studio Piano al porto e alla città, sorgerà su un'isola artificiale posizionata nello specchio acqueo antistante il padiglione Jean Nouvelle della Fiera del Mare. Sulla banchina saranno realizzati anche due blocchi sopraelevati destinati ad uffici, alloggi e locali tecnici. Saranno inoltre realizzate le opere a mare a protezione della nuova struttura.