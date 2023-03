L'artista Tiler chiede ai follower se togliersi o tenere la maschera

Scoprire o non scoprire il viso? Questo è il dilemma, e il celebre artista genovese Tiler - che opera e si fa vedere da sempre con la sua caratteristica maschera a forma di scimmia - ha chiesto consiglio ai suoi follower su Facebook. "Vorrei sottoporvi un quesito - scrive - lo faccio usando uno strumento che non avevo mai utilizzato, un sondaggio per vedere cosa ne pensate voi che siete parte integrante del mio mondo. Credo sia giunto il momento di levare la maschera ma vorrei capire il vostro parere".

In basso, il modulo del sondaggio a cui sono arrivati per ora più di seicento voti. Ma la risposta non è scontata: vincendo l'irrefrenabile curiosità, al momento il 79% dei votanti ha scelto di continuare a "sognare", chiedendo all'artista di tenere la maschera.

Tra i commenti, "ormai siamo abituati a vederti con la maschera, un giorno magari ci svelerai la tua identità", "con la tua maschera ci hai fatto capire che ognuno di noi, nel suo piccolo mondo, potrebbe essere un Tiler", "tienila ancora un po', verrà il momento, per ora il mistero avvince", "adesso il mistero è parte del gioco", "tu sei Tiler così come sei, non toglierla". E molti altri hanno comunque consigliato all'artista di seguire il proprio cuore, scegliendo l'opzione che sente più giusta per sé.

Tiler ha risposto a tutti i commentatori prendendo in esame le loro parole. In sostanza, valuterà il pensiero dei follower, anche se la scelta finale - dopo otto anni con la maschera - sarà sua, e farà sapere prossimamente quale decisione verrà intrapresa.