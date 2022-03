Ubriachi alla guida nel weekend: quattro patenti ritirate dai carabinieri

Controlli a tappeto dei carabinieri nel fine settimana nella zona del Tigullio, un'attività volta alla prevenzione del fenomeno delle 'stragi del sabato sera' e per una maggiore sicurezza sulle strade cittadine e nei pressi dei caselli autostradali.

I militari hanno identificato circa 120 persone e controllato 50 automobili, quattro conducenti genovesi di età compresa tra i 20 e i 35 anni sono risultati positivi al test con l’etilometro, in alcuni casi con un tasso alcolemico che superava di tre volte il massimo consentito.

Per tutti e quattro è scattato il ritiro della patente con denuncia per guida in stato di ebbrezza.