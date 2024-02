Scossa di terremoto avvertita anche a Genova

Una scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 13 di oggi, venerdì 9 febbraio, anche in Liguria e nel genovese. La terra ha tremato esattamente alle 13,06 con epicentro in provincia di Parma.

La magnitudo secondo il portale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è di 4.1 e l'epicentro sarebbe vicino a Calestano a una profondità di 21 km.

Come scritto, la scossa è stata avvertita anche a Genova, seppur in modo lieve, e sono diversi i cittadini che hanno scritto sui social per avvertire. Nessun danno è stato registrato nel capoluogo ligure.

Non è la prima volta che la terra trema, in questi giorni, in provincia di Parma. La scossa delle 13,06, stando al portale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è la scossa per ora più forte, ma da alcuni giorni è in corso uno sciame sismico nei pressi di alcuni comuni della provincia, da Langhirano a Calestano, da Felino e Fornovo. Nella giornata del 7 febbraio sono state registrate un centinaio di scosse, di lieve e media entità. Gli eventi sismici sono poi proseguiti anche l'8 febbraio e nella notte tra l'8 e il 9 febbraio.

