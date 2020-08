Rissa fuori dalla discoteca, quattro ragazze denunciate

Intorno alle 3 di sabato 1 agosto 2020 gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, transitando davanti al terminal traghetti, hanno notato una dozzina di persone all'uscita di una discoteca, che si stavano azzuffando.

Alla vista della volante, molti si sono dileguati e sul posto sono rimaste quattro giovani, che hanno continuato a darsele 'di santa ragione'. Una volta sedati gli animi, i poliziotti hanno portato le ragazze, acciaccate e ubriache, presso gli uffici della questura.

Le quattro, tre genovesi e un'ecuadoriana di età compresa tra i 17 e i 23 anni, sono state denunciate per rissa e sanzionate per ubriachezza. La maggiore, avendo insultato gli agenti, è stata anche denunciata per oltraggio a pubblicco ufficiale.