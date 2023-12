Natale, le previsioni del traffico sulle autostrade genovesi

Una buona notizia per chi si deve spostare oggi, lunedì 25 dicembre, per raggiungere parenti e amici per trascorrere insieme a loro il Natale. Come Aspi comunica, infatti, la previsione è di avere autostrade totalmente libere da mattina a sera, in tutte le direzioni.

Un "regalo di Natale" gradito per chi si trasferisce a festeggiare dai propri cari o per chi deve lavorare anche oggi e si trova costretto a prendere l'autostrada.

Insomma, bollino verde ovunque, per una volta anche sulle tratte interessate dai maggiori cantieri.