Autostrade, i tempi di percorrenza: venerdì con bollini rossi e gialli

Si avvicina l'ultimo weekend del 2023 e venerdì 29 dicembre cominciano anche le partenze per tutti coloro che hanno programmato qualche giorno di vacanza per Capodanno. Aspi ha fornito le previsioni sui tempi di percorrenza per la giornata, tanti bollini gialli e anche alcuni bollini rossi per quello che riguarda la A26. Ecco il dettaglio.

Bollini rossi sulla A26: gli orari

Triplo bollino rosso sulla A26. Indica tempi di percorrenza molto superiori alla media. In direzione Voltri in due fasce orarie, 10-13 e 16-19, nella seconda il bollino è rosso anche per chi viaggia verso nord. Bollino giallo, invece, in tutte le altre fasce di orario comprese tra le 7 del mattino e le 21 di sera.

Bollini gialli su A7, A12 e A10

Traffico intenso anche su A7, A12 e A10, con diverse fasce orarie contrassegnate dal bollino giallo che indica tempi di percorrenza superiori alla media.

Per quello che riguarda la A7 bollino giallo tra le 13 e le 19 in direzione Genova, tra le 7 e le 13 e poi tra le 16 e le 19, invece, in direzione Serravalle.

Sulla A10 bollino giallo in direzione Genova dalle 7 alle 13 e poi dalle 16 alle 19 in direzione Genova, dalle ore 13 alle ore 19, invece, verso Savona.

Bollino giallo anche sulla A12: dalle 13 alle 19 verso Sestri Levante; dalle 7 alle 10 e poi dalle 16 alle 19 verso Genova. Di seguito la tabella completa.