Picchia la fidanzata, fa il video e lo invia al suo ex

La vicenda si è conclusa con un nulla di fatto in quanto la ragazza ha preferito non sporgere alcuna querela, dunque nessuno è stato denunciato

Lite con percosse in via Teglia. È successo marcoledì 24 marzo 2021. I due contendenti sono uno l'attuale fidanzato di una ragazza e l'altro il suo ex. Per semplificare, li chiameremo con nomi di fantasia, Marco il primo e Giovanni il secondo.

Marco ha inviato a Giovanni un video in cui si vede un'aggressione, commessa da lui, ai danni della ragazza. L'ex fidanzato a quel punto ha voluto vederci chiaro e ha riferito la vicenda all'equipaggio di una volante della polizia.

Gli agenti si sono recati a casa di Marco dove hanno trovato anche la ragazza, che ha confermato l'aggressione, ma ha preferito non sporgere denuncia ed evitare di recarsi in ospedale per essere medicata. Così i poliziotti, dopo aver compilato la relazione relativa all'intervento, sono rientrati senza prendere alcun provvedimento.