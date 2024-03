Giovane investito dal treno, morto sul colpo

La circolazione ferroviaria è stata sospesa intorno alle 10 di martedì 12 marzo 2024 per l'investimento di una persona tra Genova Brignole e Genova Sturla.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 7 e un'ambulanza della Croce Verde di Quarto, ma per il giovane purtroppo non c'era più niente da fare. Le indagini per chiarire l'accaduto sono affidate alla polizia. Richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti. Pare essersi trattato di un gesto volontario.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Attive corse con bus per i treni Regionali tra Genova Brignole e Genova Nervi.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

FB 8606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:45): il treno è fermo dalle ore 11:43 a Chiavari.

IC 657 Milano Centrale (8:05) - Grosseto (14:43): il treno è fermo dalle ore 10:01 tra Genova Brignole e Genova Sturla.

IC 666 Livorno Centrale (8:35) - Milano Centrale (13:53): il treno è fermo dalle ore 11:09 a Sestri Levante.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

FA 8588 Roma Termini (6:23) - Genova Piazza Principe (11:03): il treno oggi termina la corsa a Genova Nervi. I passeggeri possono proseguire il viaggio con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) - Roma Termini (17:18): il treno oggi ha origine da Genova Nervi. I passeggeri in partenza da Genova Piazza Principe e Genova Brignole possono utilizzare la prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

IC 670 Livorno Centrale (11:14) - Milano Centrale (15:53): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe. I passeggeri possono utilizzare il treno IC 674 Livorno Centrale (13:14) - Milano Centrale (17:53) che oggi ferma anche a Carrara.

IC 665 Milano Centrale (12:10) - La Spezia Centrale (15:26): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

ICN 794 Reggio Calabria Centrale (21:43) - Torino Porta Nuova (14:40) di lunedì 11 marzo: il treno oggi termina la corsa a Sestri Levante. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 666 Livorno Centrale (8:35) - Milano Centrale (13:53) fino a Genova, dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Articolo in aggiornamento.

