Lampioni spenti e strade al buio da ponente a levante: "Il maltempo ha danneggiato i quadri elettrici"

È da giorni che diverse strade a Genova sono rimaste al buio, da ponente a levante: Quarto, Sant'Ilario, Apparizione, ma anche Pra' e così via, creando disagi e problemi di sicurezza.

Se del problema nei giorni scorsi si era lamentata già la consigliera del Municipio Levante Serena Finocchio (Pd), a portare il tema in consiglio comunale nella seduta di martedì 14 novembre è Paolo Gozzi (Vince Genova) concentrandosi in particolare sulle zone di ponente, dove da settimane l'illuminazione pubblica risulta inattiva nei tratti vicino alla pista di atletica di Pra', compreso il piazzale del parcheggio ("piazzale del basilico"). In più, da giorni, si cammina al buio anche sul tratto della fascia di rispetto vicino all'area portuale, molto frequentato da famiglie e podisti.

"Avevo inoltrato segnalazione tramite l'app - specifica Gozzi - è stata passata alla società che si occupa di illuminazione e considerata chiusa. La chiusura delle segnalazioni però evidentemente non coincide con la risoluzione del problema".

"Il maltempo di questi giorni - ha risposto l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - ha creato problemi a macchia di leopardo sugli impianti di illuminazione in tutta la città. La pioggia in alcuni casi è entrata nei quadri elettrici e i tecnici sono al lavoro per risolvere le criticità. A breve ci saranno le condizioni per poter riattivare gli impianti". Non è attualmente disponibile un cronoprogramma dettagliato degli interventi, e per sapere quando effettivamente le situazioni verranno sanate non resta che attendere.