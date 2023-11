"Genova come Gotham City', troppe vie rimangono al buio"

"Genova sembra Londra di fine Ottocento". Ad accendere una luce, nella speranza che non sia solo una metafora, è Serena Finocchio, consigliera municipale del Levante per il Partito Democratico. Sui social ha pubblicato alcune fotografie che mostrano la scarsa illuminazione in alcune vie del Municipio, dove i residenti da tempo segnalano guasti e problemi, chiedendo spiegazioni. Tra i commenti c'è chi, con un sorriso amaro, paragona "Apparizione a Gotham City", la città di Batman.

"Da qualche anno le nostre strade, vuoi per la pioggia, vuoi i per problemi tecnici, continuano a essere poco illuminate - scrive - se non addirittura immerse nel buio più totale. Un disagio trasversale, che colpisce tutti i quartieri, in particolare ovviamente quelli lontani dalle strade più 'rinomate'. Ho segnalazioni che vanno dal centro fino al nostro Municipio Levante, penso a via Orlando, via V Maggio, via dei Mille, Apparizione, Quarto Alta, Sant'Ilario e via Zoagli, ma ce ne sono anche molte altre. So - afferma - che la polizia locale, quando chiamata, interviene immediatamente e velocemente, ma non si può vivere con problemi continui. Ho personalmente segnalato i disagi attraverso l'app 'Segnalaci' e mi è stato risposto che era tutto sistemato, salvo poi ritrovare il buio completo la sera successiva".

Un problema che secondo Finocchio è generalizzato: "Buio e notte fonda - sostiene - sembrano essere all’interno delle procedure di gestione amministrativa della nostra città. Se fosse una tantum o un problema isolato saremmo tutti più tolleranti, ma ora sembra diventata una prassi. Tra l'altro questo crea anche problemi di sicurezza, anche gli ultimi dati dimostrano che gli incidenti stradali notturni sono in aumento. Credo serva una risposta da parte della pubblica amministrazione perché le strade possano essere anche più sicure per pedoni e automobilisti".