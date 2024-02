La strada senza nome che confonde i navigatori

C'è una strada senza nome, a Voltri, che spesso però viene indicata come via Don Giovanni Verità e confonde gli autotrasportatori. Anche perché via Don Giovanni Verità è l'arteria principale che attraversa la delegazione mentre l'altra strada è quella che, partendo vicino al capolinea dei bus, porta verso la spiaggia, il campo sportivo e, infine, all'area portuale.

La strada è stata teatro anche di un grave fatto di cronaca risalente al novembre 2023, quando alcuni camionisti vennero apparentemente aggrediti a sprangate in pieno giorno (sul fatto, denunciato ai carabinieri, sono in corso le indagini).

Il problema sollevato da Rita Bruzzone (Pd) in consiglio comunale però non è solo di sicurezza ma anche relativo alla viabilità: "Spesso in orari serali e festivi la zona diventa parcheggio selvaggio di autoarticolati. Vero che non è una strada di competenza comunale bensì di Autorità di sistema portuale, ma c'è un parcheggio di interscambio per le ferrovie molto frequentato, da lì si accede anche alla spiaggia, nelle vicinanze c'è anche un supermercato insomma è una zona frequentata ma negli anni c'è stato un alto numero di incidenti. Non possedendo un vero nome, anche molti sistemi di navigazione vengono tratti in inganno". La richiesta è di trovare un accordo con Autorità portuale per avere più sicurezza in quella zona.

"La strada è di competenza dell’Autorità portuale - ribadisce anche l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - e non abbiamo possibilità di intervenire. All’imbocco della strada invece sì: i sinistri avvenuti verso l’area portuale nel 2023 sono stati 5, con zero pedoni coinvolti. Siamo consapevoli che è uno snodo importante, per questo la via è attenzionata dalla polizia locale e presidiata anche dai carabinieri. Riguardo al fatto che c’è una parte della strada senza nome, mi farò portavoce con la Toponomastica per capire se si possa denominare"