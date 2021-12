Viola gli obblighi di dimora e stalkerizza la ex, arrestato

Venerdì 17 dicembre 2021 i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un 30enne originario della Moldavia per atti persecutori. L'uomo, gravato da precedenti e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e all’ammonimento del questore, si è presentato presso l’abitazione dell’ex compagna, suonando insistentemente il citofono per entrare in casa nonostante avesse anche il divieto di avvicinamento.

Nonostante l’arrivo dei carabinieri l’uomo ha continuato la sua condotta molesta cercando di stabilire un contatto con la donna, ma è stato bloccato e portato in caserma. Già nel mese di novembre il moldavo aveva posto in essere ripetuti atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, comportamento che aveva fatto scaturire il provvedimento del questore.

I carabinieri hanno quindi attivato il protocollo 'Codice Rosso' arrestando l’uomo, si trova ora agli arresti domiciliari.