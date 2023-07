Va a cena al ristorante, torna e spacca la porta a vetri d'ingresso

Non per il menù sgradito e nemmeno per il conto salato, un 38enne ha mandato in frantumi la porta a vetri del ristorante dove aveva cenato. Agli agenti delle volanti, intervenute in via Spinola giovedì notte, ha detto di aver alzato troppo il gomito.

L'uomo ha consumato il suo pasto la sera di mercoledì e dopo è andato a fare due passi. Qualche bicchiere di troppo in giro e, senza apparenti motivi, alle 4 del mattino è ritornato davanti al locale e, mentre titolare e dipendenti erano impegnati nella chiusura, lui ha spaccato la porta dell'ingresso.

È stato denunciato a piede libero per danneggiamento.