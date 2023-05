Pannelli fotovoltaici e motori elettrici pericolosi: maxi sequestro delle dogane

Sono stati bloccati per carenza nella documentazione di conformità e marcatura dei prodotti 620 pannelli fotovoltaici, 1200 lampade, 50 unità tra pompe e motori elettrici, 50 boiler, 11.000 caricatori Usb, un macchinario industriale per la stampa sui tessuti, decespugliatori e motoseghe; in particolare i decespugliatori e le motoseghe sono risultati pericolosi e, pertanto, avviati alla distruzione per impedirne la messa in commercio.

É il risultato dell’attività di controllo effettuata dai funzionari dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Spezia negli ultimi mesi ed è il frutto dell’analisi dei rischi messa in campo da Adm per individuare merci potenzialmente non sicure destinate anche al commercio genovese. I controlli riguardano le etichettature degli articoli, delle confezioni e la conformità della documentazione e dei prodotti con le normative in materia di sicurezza.

L'agenzia spiega in una nota che all’importatore è data la possibilità di procedere con la regolarizzazione dei prodotti tramite l’applicazione della corretta etichettatura o il completamento della documentazione di conformità; quando, invece, sono ritenuti pericolosi e non possono essere regolarizzati vengono distrutti.

Tra le attività svolte dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, particolare rilevanza hanno i controlli, eseguiti ai sensi del Reg.(UE) 2019/1020, finalizzati ad impedire l’ingresso sul territorio nazionale ed unionale di prodotti non sicuri o pericolosi per il consumatore, intervenendo prima che essi vengano immessi in consumo sul mercato. L’attività, che si basa sul protocollo di collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, per la parte di competenza, con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si avvale, quando necessario, delle analisi di istituti specializzati, quali l’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (Imq) o di enti come le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (Arpa).

In base al tipo di difformità e di pericolosità della merce gli importatori possono essere soggetti a sanzioni amministrative o essere denunciati all’autorità giudiziaria.