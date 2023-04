Sparatoria a Bolzaneto: un ferito, aggressore in fuga

Sparatoria nella notte tra venerdì e sabato in via Pasquale Pastorino, a Bolzaneto. Un uomo di 24 anni, di origini albanesi, è stato ferito all'avambraccio sinistro. A sparare, un italiano, fuggito poi in auto.

Dai primi accertamenti, pare che i due stessero litigando per futili motivi davanti a un bar, quando la lite è degenerata: l'italiano, che dalle testimonianze sarebbe stato in stato di ebbrezza, tornato a casa a prendere una pistola, è tornato sul posto e ha sparato due colpi di pistola, la prima volta al braccio e la seconda volta mancando la vittima, nascostasi dietro a un furgone.

Sul posto è intervenuto il nucleo radiomobile dei carabinieri. Ora i militari sono a caccia dell'aggressore, che dopo aver sparato si è dato subito alla fuga.