Spaccio nei portoni, l'allarme dei cittadini: presidi in borghese e passaggi della polizia locale

È finito in consiglio comunale l'allarme dei cittadini di via del Mirto a Marassi che, quest'estate, avevano lanciato l'allarme per lo spaccio nei portoni dei loro civici. La situazione è tenuta sotto controllo dall'amministrazione ma, ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, la polizia locale non ha riscontrato fenomeni significativi.

A parlare degli ultimi fatti, il consigliere Pd Claudio Villa: "Penso si debba dare ascolto ai cittadini che lamentano una situazione di disagio soprattutto in orari serali, coinvolgendo anche le forze di polizia per poter verificare lo stato dell'arte".

"Ci siamo fatti carico della situazione quando abbiamo avuto notizia di questa criticità - ha replicato Gambino - ma non abbiamo mai ricevuto segnalazioni dirette, se non di stazionamento notturno e schiamazzi da parte di alcuni ragazzi nei giardini accanto. Abbiamo fatto presidi in borghese, passaggi con la polizia locale e avviato un'interlocuzione con le altre forze di polizia, ma non abbiamo mai riscontrato attività di spaccio o presenza fissa di pusher. Ci sono assembramenti di ragazzi che passano in zona le serate, forse fanno uso di sostanze come marijuana e questa attività viene segnalata come spaccio dai residenti".

L'assessore ha comunque promesso di contattare i cittadini tramite i funzionari del distretto di polizia locale e gli amministratori condominiali per comprendere meglio l'origine delle lamentele.