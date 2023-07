Spaccio, aggressioni, furti: tre arresti e 190 persone identificate

I carabinieri del Comando provinciale di Genova, martedì 11 luglio, hanno effettuato un servizio di prevenzione e contrasto ai reati nel centro storico cittadino: il bilancio è di tre arresti, tre denunce, 190 persone e oltre 60 veicoli controllati.

Per quanto riguarda gli arresti, nel primo caso, in via Prè, i carabinieri hanno visto un 27enne senegalese vendere a un 30enne egiziano una dose di eroina. Perquisito, il ragazzo di 27 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato trovato in possesso di una modica somma di denaro provento dello spaccio.

Nel secondo caso, in vico del Serriglio, i militari hanno sorpreso un 20enne gambiano mentre vendeva a un genovese di 50 anni alcune dosi di cocaina in cambio di 50 euro. Droga e denaro sequestrati.

Il terzo arresto riguarda un'aggressione con rapina avvenuta ad aprile ai danni di un giovane genovese: in manette è finito un 18enne originario della Tunisia.

Gli acquirenti saranno segnalati alla Prefettura come assuntori.

Nel corso della stessa operazione, tre le denunce. Un 35enne marocchino per la violazione del Daspo urbano: durante un controllo in piazza San Sepolcro, dopo l'identificazione, è emerso che aveva violato il divieto di accesso nelle aree cittadine. Poi un altro uomo - stessa età e nazionalità del precedente - denunciato per furto aggravato e ingresso e soggiorno illegale in Italia: si era impossessato di un telefonino rubato ma, grazie all'intervento dei carabinieri, la refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

Infine, un 30enne genovese è stato denunciato per violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'indagato, che aveva abusato di alcol, durante un normale controllo ha spinto, insultato e minacciato più volte i carabinieri.