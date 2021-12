Tenta di fuggire e morde un agente, arrestato dalla polizia locale

Ha morsicato un agente mentre cercava di trattenerlo.

Ieri pomeriggio, alle 15 in via di Sottoripa, una pattuglia della polizia locale ha fermato un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio italiano con precedenti spcifici per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

In seguito all'ennesima aggressione, è stato arrestato e processato per direttissima questa mattina.