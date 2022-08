È stato pubblicato il bando di gara per Skymetro.

Si tratta della procedura aperta per l'affidamento in appalto dei servizi integrazione progetto fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, per realizzazione e il prolungamento della metropolitana lungo la Val Bisagno.

La scadenza per le candidature è fissata al 15 settembre 2022.