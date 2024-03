Sicurezza stradale, il progetto di polizia e Aspi arriva nelle scuole di Genova

Sensibilizzare le nuove generazioni sulla consapevolezza delle conseguenze legate ai comportamenti scorretti alla guida. Con questo obiettivo polizia di Stato e Autostrade per l’Italia hanno coinvolto gli studenti dell’istituto d’istruzione secondaria superiore Marsano di Genova in un vero e proprio percorso interattivo dedicato alla sicurezza stradale: workshop didattici, eventi live e un contest dedicato ai partecipanti, che coinvolgerà fino a maggio circa 200 istituti selezionati sui territori attraversati dalla rete Aspi e oltre 12mila ragazze e ragazzi che frequentano gli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado.

Il progetto nelle scuole prevede un test personalizzato, in aula individualmente su smartphone, che porta ogni ragazzo guidato dal docente a seguire da vicino i temi sulla sicurezza stradale. Con il supporto dei professori, i giovani potranno approfondire lo studio con workshop e materiale educativo multimediale predisposto da Aspi.

A conclusione della giornata genovese la polizia di Stato, da sempre impegnata in progetti di legalità, condivide l’importanza della campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani studenti per orientarli a una guida consapevole, rispettosa della propria e altrui incolumità.

La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia gestisce oltre 400 km di rete autostradale. Con 200 cavalcavia, 285 fornici e oltre 500 tra ponti e viadotti, rappresenta il territorio che ospita il maggior numero di opere complesse. "Per le indubbie complessità morfologiche del territorio ligure, è proprio in questa regione che il gruppo Autostrade per l’Italia ha concentrato un’ingente parte dei suoi investimenti in ammodernamento e in nuove opere strategiche, come il Nodo di San Benigno e il Tunnel Subportuale, concepiti per potenziare gli snodi viabilistici di Genova e razionalizzare i flussi di traffico. Il gruppo Aspi, inoltre, ritiene imprescindibile consolidare il legame con il territorio anche attraverso iniziative su tematiche di cruciale attualità come la sicurezza su strada. Il dialogo con le alunne e gli alunni è essenziale per alimentare diffusamente la cultura della sicurezza stradale" è quanto afferma Matteo Marvogli, direttore del Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.