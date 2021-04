Sestri Ponente, marito torna a casa e sventa truffa

Un uomo, che si è qualificato come tecnico del gas, ha convinto una donna di 63 anni a farlo entrare in casa

Ancora una tentata truffa a Genova. È successo nella giornata di lunedì 26 aprile 2021 nel quartiere di Sestri Ponente, più di preciso in via Arrivabene.

Un uomo, che si è qualificato come tecnico del gas, ha convinto una donna di 63 anni a farlo entrare in casa. Poco dopo ha fatto rientro il marito della donna, che ha cominciato a tempestare di domande il presunto tecnico. Quest'ultimo, temendo di essere scoperto, si è allontanato in fretta e furia.

Sul posto è intervenuta la polizia. In questo caso il le circostanze hanno permesso di sventare la truffa. Ma, per evitare di essere raggirati, conviene sempre telefonare al 112 quando si ricevono visite inattese e ci si trova davanti persone, di cui non si conosce la vera identità.