Picchia e minaccia tassista con spray al peperoncino per non pagare la corsa

Un genovese di 24 anni è stato denunciato dalla Polizia per lesioni personali, insolvenza fraudolenta, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e porto abusivo di armi nella mattinata di domenica 13 dicembre in piazza Virgo Potens a Sestri Ponente.

Il ragazzo, dopo aver viaggiato in taxi da Bolzaneto a Sestri, si è rifiutato di pagare la corsa. Alle proteste del tassista, lo ha colpito ripetutamente al volto, mostrandogli uno spray a scopo intimidatorio per non farsi inseguire.

I poliziotti hanno trovato il 24enne nascosto in un portone , dove è stato rinvenuto anche uno spray al peperoncino identico a quello indicato dalla vittima. In Questura il giovane si è anche rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale.