Litiga con il padre e gli spara, arrestato

Intorno alle 22.30 di sabato 20 novembre 2021 i carabinieri della compagnia di Sampierdarena e del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentato omicidio un 27enne incensurato. Il giovane, all'interno di una palazzina in via Molfino a Sestri Ponente, ha esploso un colpo di pistola nei confronti del padre, a seguito di una lite scaturita per futili motivi.

Il giovane ha tentato poi di dileguarsi ma è stato bloccato dai militari, intervenuti immediatamente sul posto a seguito di segnalazione da parte degli altri condomini. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di altri due caricatori e di circa 100 cartucce.

La vittima, colpita alla gamba destra e non in pericolo di vita, è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale per cure del caso. Il 27enne è stato arrestato e trasferito nel Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.