Paura in centro a Sestri Levante per un appartamento in fiamme

Paura nella notte a Sestri Levante per un incendio nel centro cittadino, in via Nazionale. Intorno a mezzanotte ha preso fuoco la cucina di un appartamento per cause ancora da stabilire.

L'incendio non si è sviluppato nei piani superiori grazie all'intervento dei vigili del fuoco. In via precauzionale, l'edificio è stato fatto evacuare ma dopo lo spegnimento le persone hanno potuto fare rientro a casa.



Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari ed una squadra di Genova giunta in aiuto visto che l'incendio rischiava di coinvolgere le abitazioni vicine. I danni sono limitati all'appartamento coinvolto. Sul posto anche i carabinieri ed i vigili urbani di Sestri Levante.