Camper in fiamme: i vigili del fuoco lo spengono con lo schiumogeno

Un camper ha preso fuoco in un posteggio a Sestri Levante.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Fabbriche Valle con la squadra di Chiavari e l'appoggio dell'autobotte per la riserva d'acqua.

Nel frattempo da Genova sono stati invitati i rinforzi con una squadra e il carro con le bombole d'aria respirabile. L'uso dello schiumogeno ha permesso alle fiamme di non propagarsi ai mezzi posteggiati vicini e di limitare i danni.

Per aumentare il potere estinguente si è optato per l'uso di schiumogeno.

Secondo le forze dell'ordine non ci sarebbero feriti.