Strappo della catenina dal collo e fuga: denunciato un 18enne

Un 18enne originario della Lombardia è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per furto con strappo. I fatti risalgono allo scorso mese di luglio. Il ladro ha avvicinato un coetaneo, un ragazzo di 19 anni, in viale Rimembranza a Sestri Levante, gli ha strappato dal collo una collana d'oro ed è scappato per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

La vittima del furto si è quindi rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini raccogliendo anche alcune testimonianze. Al termine degli accertamenti è stato identificato il responsabile, che è stato rintracciato e denunciato.

La collana d'oro è stata recuperata dai carabinieri e restituita al legittimo proprietario.