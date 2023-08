Incendia cassonetti e tenta di dare fuoco a due negozi, 45enne denunciata

Una donna di 45 anni, italiana, priva di precedenti e seguita da anni dal centro di salute mentale di Bolzaneto, è stata denunciata dai carabinieri per aver provocato un incendio.

In tarda serata il personale di Amt ha chiamato le forze dell'ordine perché a bordo di un autobus era presente una persona apparentemente molto spaventata. I militari sono intervenuti e hanno tranquillizzato la donna, poi hanno svolto alcuni accertamenti e l'hanno riconosciuta come la responsabile dell'incendio di vari cassonetti della spazzatura nella zona di Sestri Ponente.

Nello specifico, la donna aveva immesso nei bidoni della carta bruciata, scatenando un incendio. Aveva anche tentato di appiccare il fuoco in un market di via Sestri e alla saracinesca di un negozio in via Vado. La donna è stata denunciata e sottoposta a visita psichiatrica.