Galline in fuga salvate da un automobilista

Intervento nella notte della polizia locale e della guardia zoofila Gianlorenzo Termanini tra Cornigliano e Sestri Ponente per il salvataggio di tre galline che stavano vagando in strada in via Vallebona.

Un automobilista, intorno alle 23 di mercoledì 22 luglio, si è trovato davanti i tre animali che rischiavano di essere investiti. Dopo essere sceso dall'auto è riuscito a fare entrare le galline in una scatola di cartone e ha chiamato la polizia locale, intervenuta sul posto insieme alla guardia zoofila.

Le galline sono state recuperate da Termanini e portate al Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Campomorone: "Non sono animali selvatici - spiega la guardia zoofila a Genova Today - ma non sapevamo dove portarle. Fortunatamente erano in buone condizioni, anche se assetate. Saranno controllate e alimentate, poi se nessuno ne reclamerà il possesso verranno probabilmente date a qualche fattoria didattica o a qualche amante degli animali, che potrà tenerle senza metterle nel forno".