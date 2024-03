"Ha visto Garibaldi", crollato albero ultracentenario

Da circa 300 anni contribuiva a migliorare l'aria e la vivibilità del quartiere di Sestri Ponente. Ora il quartiere ha dovuto dire addio allo storico cedro del Libano, crollato nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 marzo nel parco di Villa Brignole in via Pier Domenico da Bissone.

"Ha visto Garibaldi", scrive amareggiato l'autore della foto, che ritrae lo storico gigante disteso a terra. Sul posto sono intervenuti gli operai di Aster, che hanno transennato l'area in attesa della rimozione dell'albero.

Il cedro non aveva dato finora segni di sofferenza e non era tra gli alberi monitorati perché a rischio crollo. Fortunatamente il cedimento è avvenuto quando i giardini erano chiusi e non c'era nessuno all'interno di essi.

Proprio per far fronte a frane e smottamenti e ottenere maggiori fondi per il ripristino della viabilità nelle tante zone della Liguria, che hanno risentito degli effetti del maltempo, la Regione ha chiesto al dipartimento nazionale della Protezione civile di estendere lo stato di emergenza, già richiesto per gli eventi meteo, che avevano colpito la regione qualche mese fa.