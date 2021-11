Nasconde 1 kg di droga in un'aiuola, poi chiede ai poliziotti di chiamargli un taxi

Dopo aver nascosto quasi un chilogrammo di sostanza stupefacente, si è rivolto agli agenti di una volante per chiedere loro se gli potevano chiamare un taxi. Protagonista della vicenda un 38enne italiano pluripregiudicato, finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Mercoledì 24 novembre 2021 gli agenti del commissariato di Sestri Ponente, impegnati in un servizio in abiti civili mirato al contrasto del traffico di droga, hanno notato il 38enne, soggetto conosciuto per i suoi precedenti di polizia, in via Merano. L'uomo stava parlando al telefono quando, dopo aver concluso la conversazione, ha assunto un atteggiamento nervoso fino all'arrivo di un'auto sulla quale è salito a bordo in direzione Cep.

Ignorando che gli operatori lo stessero seguendo a distanza, il 38enne è giunto in via della Benedicta dove è sceso, lasciando il conducente a bordo del mezzo, per poi ritornare dopo alcuni minuti. I poliziotti in borghese hanno seguito tutti i suoi movimenti e, sospettando potesse detenere stupefacente, hanno richiesto in ausilio personale in divisa così da procedere al controllo.

L'autista, vista da lontano la pattuglia che stava arrivando, ha messo in moto imboccando una piccola via, facendo poi perdere le proprie tracce, non prima di aver fatto scendere il 38enne che è scappato a piedi. Dopo una ventina di minuti l'uomo è ritornato sulla via principale dove però era ancora presente la volante ferma poco più avanti. Risalendo lungo la strada si è avvicinato a un'aiuola e, accucciandosi, ha nascosto nella vegetazione alcuni involucri.

Poi, non immaginando che i poliziotti stessero aspettando proprio lui, ha raggiunto l'auto di servizio e ha chiesto loro se potessero chiamargli un taxi perché era rimasto in panne con l'auto. A quel punto gli agenti hanno proceduto al controllo dell'uomo e al recupero di quanto poco prima nascosto, corrispondente in due pacchetti avvolti nel cellophane contenenti ciascuno cinque panetti di sostanza marrone, risultata hashish del peso lordo di 982,07 grammi.

L'uomo, su disposizione del magistrato, è stato trasferito nel carcere di Marassi.