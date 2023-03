Sequestrate 500 dosi di eroina e cocaina, quattro arresti per spaccio

Quasi 500 dosi di eroina e cocaina (per l'esattezza 493) sono state sequestrate nell'ambito di un'operazione congiunta tra polizia locale e carabinieri, che hanno anche arrestato quattro uomini.

Durante un controllo congiunto sul territorio in zona Santa Maria della Guardia, gli agenti hanno notato un uomo intento a spacciare droga. Da lì le perquisizioni domiciliari, in una casa di Bolzaneto, dove è emerso il coinvolgimento degli altri tre uomini, trovati a confezionare le dosi di eroina e a cucinare il crack per rifornire lo spaccio in via Prè.

Nell’appartamento di Bolzaneto sono stati trovati 666 grammi di eroina da confezionare e 136 gr divisi in 153 dosi; 110 grammi di cocaina sfusa e altri 102 divisi in 340 dosi per un totale di 212 grammi; 1.100 euro in contanti di piccolo taglio; bilancino di precisione e materiale per il confezionamento come forbici, coltelli e rotoli di cellophane.

Gli uomini - quattro stranieri senza permesso di soggiorno - sono stati portati nel carcere di Marassi.

"Ancora una volta il lavoro sinergico della Polizia locale con l’arma dei Carabinieri ha portato a un risultato molto importante - dice l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino -. Operazioni come questa significano tagliare le forniture di stupefacenti che andranno a finire nelle strade, svolgendo un’azione che non è solo repressiva, ma anche preventiva. Ringrazio davvero sia il corpo di Polizia locale sia l’Arma per il lavoro che quotidianamente svolgono per rendere sicura la nostra città".