Attivo nuovo 'semaforo intelligente': più di 10 infrazioni al giorno nella fase di test

È stato attivato nella mattinata di oggi, lunedì 15 gennaio, il nuovo semaforo intelligente di corso Europa.

Il rilevatore sito all’incrocio tra via Mosso e via Scribanti, in zona San Martino, è entrato in funzione dopo una sperimentazione di quindici giorni durante i quali non state emesse sanzioni, ma che hanno confermato le criticità dell’incrocio sia per i pedoni che per gli automobilisti, registrando dalle 10 alle 15 infrazioni giornaliere per passaggio con semaforo rosso.

Si raccomanda pertanto la massima attenzione per non incorrere in sanzioni legate al superamento della linea d’arresto.