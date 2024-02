Semafori 'intelligenti' e auto bloccate in mezzo agli incroci con il rosso: "Saranno sanzionate?"

Terminata la fase di test, sono partite da ieri (lunedì 19 febbraio) le sanzioni per chi non rispetta i nuovi semafori 'intelligenti' (T-Red) agli incroci tra via Canevari, corso Montegrappa, ponte Castelfidardo e corso De Stefanis, via Bertuccioni.

E l'argomento torna nuovamente in consiglio comunale: dopo le informazioni diffuse dall'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino sulla "tolleranza" dei semafori prima che scatti la sanzione, questa volta sono stati chiesti chiarimenti per quelle auto che rimangono involontariamente imbottigliate nel traffico e rimangono a ostruire gli incroci con il semaforo che, nel frattempo, diventa rosso. Cosa succede in questi casi?

A chiederlo è stato il consigliere Pd Alberto Pandolfo: "Molti mezzi che aspettano di svoltare occupano l'area di incrocio e il rischio è che i veicoli siano ripetutamente multati nell'atto di terminare le manovre pur consentite".

"Il T-Red non multa i mezzi che oltrepassano la linea dello stop quando è ancora arancione o verde - chiarisce Gambino - perché non li fotografa. Dunque non verranno multate le auto che si troveranno all'interno dell'incrocio quando il rosso è scattato".

Ma c'è un ma: "Rimanere all’interno dell’incrocio - conclude Gambino - è comunque una violazione del Codice della strada, perché i mezzi non devono occuparlo se è già pieno. Anche se è verde dovrebbero fermarsi sulla linea dello stop e non intasarlo". Ma i T-Red non sono predisposti per rilevare queste violazioni.

Con i semafori 'intelligenti', sostiene l'assessore, le multe sono scese dalle 50mila del 2021 alle 17mila del 2023, con una diminuzione degli incidenti del 25%.