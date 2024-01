Semafori T-Red: di quanto si può "sforare" prima che scatti la sanzione?

Con i semafori T-Red, in caso di superamento della linea di arresto, dopo quanto scatta la sanzione? Esiste uno spazio di tolleranza? È quanto ha chiesto in consiglio comunale Vincenzo Falcone (FdI).

"Per prassi, se si supera la linea bianca - ha risposto l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - la sanzione scatta solo se l’intero veicolo supera la linea di stop e se non si intralcia contemporaneamente anche la curva di immissione in strada di vetture che vengono da altre direzioni: altrimenti è intralcio all’incrocio e passaggio col rosso".

Proprio per capire se un'auto si è fermata (seppur un po' in ritardo) o se ha completamente superato la linea, l'agente accertatore prima di elevare la sanzione, stando alle parole di Gambino guarda sempre due fotogrammi. Anche se, secondo le segnalazioni di alcuni guidatori alla redazione di GenovaToday, sembrerebbe che in diversi abbiano preso la multa con la ruota posteriore ancora dietro la linea.

In caso venisse sanzionato un autista Amt, l'azienda non può visualizzare i fotogrammi per questioni di privacy ma il conducente multato può richiedere di visionare le immagini in qualsiasi momento per verificare.

In più, Falcone ha chiesto anche della possibilità di installare contasecondi o verde lampeggiante: "La possibilità di mettere il contasecondi a tutti i T-Red è allo studio - risponde ancora Gambino -. Attualmente non c’è l’obbligo di mettere il contasecondi, ma c’è la possibilità su quei semafori in cui l’incrocio è unidirezionale. Se l’incrocio in questione è unidirezionale la normativa non ci consente di metterlo in tutte le direzioni. C’è allo studio, grazie a una modifica normativa avvenuta nel 2023, un sistema per dotare di contasecondi tutti i semafori. I semafori, secondo il Codice della strada, hanno una durata massima tra i 3 e i 5 secondi e noi tariamo i T-Red al massimo, 5 secondi".