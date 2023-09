Scuola, arriva il 'quaderno sospeso' per le famiglie in difficoltà: l'idea della piccola cartoleria conquista Genova

L'iniziativa era nata anni fa a Voltri, quando la cartoleria Smiles aveva dato vita, insieme a Fondazione Auxilium, al "quaderno sospeso": iniziativa del tutto simile a quella del caffè sospeso, solo che in questo caso si lasciano pagati quaderni e materiali per la scuola per le famiglie in difficoltà del territorio.

Quest'anno si replica, e siccome l'iniziativa ha avuto successo si è estesa a tutta la città grazie alla collaborazione con Caritas Genova, Ascom Confcommercio Genova e Confesercenti Genova. Oggi - a ridosso dell'inizio delle scuole - si può donare da Voltri a San Martino, da Certosa a Marassi passando per il centro: i negozi in cui acquistare e lasciare in dono quaderni e altro materiale da cancelleria si stanno moltiplicando in una catena di solidarietà.

L'idea: "Molti clienti non abituali vengono apposta per donare"

L'idea originaria è di Paolo Claretti, titolare della cartolibreria Smiles di Voltri: "Sono da sempre in contatto con Fondazione Auxilium - racconta a GenovaToday - e avevo chiesto al presidente quale iniziativa mettere in campo per aiutare le famiglie in prossimità dell'inizio delle scuole. So bene che ci sono lunghe liste di materiale da comprare: quaderni, penne, matite, righelli e altro, tutte cose che messe insieme aumentano la spesa da affrontare". Così, prima del covid, è nata l'iniziativa del quaderno sospeso e il successo è stato grande: "Da anni a fine estate riceviamo sempre più persone che non sono clienti abituali della cartoleria - continua Claretti - magari non hanno neanche figli, ma vengono apposta per lasciare qualcosa avendo sentito dell'iniziativa, è molto bello. C'è anche chi decide di impiegare il resto degli acquisti per comprare quaderni o penne 'sospesi'. Ma non mancano clienti che decidono di comprare anche scatole di matite o materiale più costoso, da lasciare a disposizione".

Quest'anno l'iniziativa, con grande soddisfazione di Smiles, si è estesa a tutta Genova: “La cartolibreria di Voltri – commenta Gigi Borgiani di Fondazione Auxilium – si era offerta di sensibilizzare i suoi clienti per la raccolta di materiale scolastico a beneficio dei bambini che seguiamo in centro storico, tramite La Staffetta. Abbiamo subito collegato questa iniziativa al progetto della Caritas ‘Tutti in classe!’ e l’abbiamo chiamata come quei caffè sospesi, già pagati e lasciati a chi non può permetterseli. Siamo davvero molto contenti che, quest’anno, sia possibile ampliare quella proposta".

Tra le altre iniziative solidali per il ritorno sui banchi, a Genova, quelle di Caritas e il "Banco dei Desideri" di Mission Bambini.

Come partecipare, dove donare

Per partecipare al quaderno sospeso basta acquistare e lasciare negli esercizi aderenti prodotti per la scuola che saranno poi raccolti e distribuiti a chi ne ha bisogno da Caritas e Fondazione Auxilium. I negozi aderenti espongono una locandina e i clienti potranno chiedere direttamente al negoziante quali sono gli oggetti più richiesti.

Ecco dove è possibile donare (qui l'elenco aggiornato):

CARTOLERIA SMILES

Via Ernesto Guala 43 - Genova Voltri

CARTOLERIA ALESSANDRO BARISIONE

Via Soziglia 86-88 - Genova Centro Storico

CARTOLERIA DEMOE

Via Canepari 117-119R - Genova Certosa

GIOCHI DI CARTA

Via Tortosa 159R - Genova Marassi

CARTOLERIA BERTANI

Via Bertani 8R - Genova Castelletto

CARTOLERIA SANGUINETI

Via XX Settembre 108 R - Genova Centro

CARTOLERIA ANNI VERDI

Via Silvio Lagustena 103 - Genova San Martino

GENOVA LASER

Via Jori 110 R - Genova Certosa

Via Torti 73 R - Genova San Fruttuoso

Via Luccoli 54 R - Genova Centro Storico

C.so De Stefanis 25 R - Genova Marassi

ZUMAETA ALICEDO BLANCA

Piazza Leopardi 1 A/R - Genova Albaro